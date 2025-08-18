自宅で大麻0.082グラムを所持し、使った疑いで熊本市東区の土木作業員上田裕貴容疑者(23)が逮捕されました。 7月、警察が別の事件で逮捕された上田容疑者の自宅を家宅捜索した際に大麻を発見。その後上田容疑者の尿から大麻の成分が検出されたということです。警察の調べに対し上田容疑者は「何も話したくない」と黙秘しています。警察は大麻の入手経路などを調べる方針です。