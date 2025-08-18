タレント・モト冬樹（74）が16日放送のテレビ大阪「大阪おっさんぽ」（土曜後6・58）に出演。自身の結婚について語った。モトは2010年に10年間交際した女性と結婚。結婚前から交流があった妻の長女から「卒業式に来て欲しい」とリクエストされ、結婚を決意したという。59歳で結婚に至ったことについても「適齢期」だったと振り返り、「俺、59歳の前に結婚してたら絶対別れてた」と吐露。「なんでかっていうと、結婚に適さな