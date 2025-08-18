宮城県の村井嘉浩知事宮城県の村井嘉浩知事（64）は、任期満了に伴う知事選（10月9日告示、26日投開票）に6選を目指し無所属で立候補する意向を固め、18日の後援会会合で伝えた。関係者が明らかにした。村井氏は大阪府出身。陸上自衛官や宮城県議を経て2005年の知事選で初当選した。23年からは全国知事会長を務め、1期2年で退任すると7月に公表した。知事選には宮城県角田市の元職員伊藤修人氏（33）も出馬を表明している。