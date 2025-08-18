１８日の東京外国為替市場の円相場は午後５時、前週末（午後５時）比４５銭円安・ドル高の１ドル＝１４７円４５〜４７銭で大方の取引を終えた。対ユーロでは、５０銭円安・ユーロ高の１ユーロ＝１７２円２３〜２７銭で大方の取引を終えた。