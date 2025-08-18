パレスチナ自治区ガザで北部の制圧計画を進めるイスラエル軍の参謀総長は、「次の段階の作戦に移行する」と表明しました。「攻撃を強化する」としていて、さらなる情勢の悪化が懸念されます。イスラエル軍は、ザミール参謀総長が17日にガザ地区を視察し、司令官らに「次の段階の計画について説明した」と発表しました。軍は、北部ガザ市の制圧計画を進めていて、ザミール参謀総長は「まもなく次の段階の作戦に移行する。ハマスの決