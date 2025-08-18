３回戦で３安打をマークし、打撃の調子が上向いてきた横浜・阿部葉＝１７日、甲子園神奈川代表の横浜は、１９日の第３試合（午後１時開始予定）で県岐阜商（岐阜）と準々決勝を戦う。総合力で横浜優位と見るが、序盤は横浜打線と県岐阜商投手陣の粘り合いになりそうだ。県岐阜商は３回戦で背番号２０の２年生左腕を起用し、３人の継投で初回の３点を守り切った。１、２回戦で連続完投のエース柴田も２年生と若い投手陣だが、強