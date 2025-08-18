金建希（キム・ゴンヒ）容疑者にブランドバッグなどを贈ったとされる旧統一教会の元幹部が起訴されました。請託禁止法違反などの罪で起訴されたのは、旧統一教会元幹部のユン・ヨンホ被告です。韓国メディアによりますと、ユン被告は2022年、尹錫悦（ユン・ソンニョル）前大統領の妻で、8月12日に斡旋収賄などの容疑で逮捕された金建希容疑者に対し、知人の占い師を通じてブランドバッグやネックレスを贈り、見返りとして教団が進