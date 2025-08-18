マンチェスター・ユナイテッドはプレミアリーグ第1節でアーセナルと対戦し、0-1で敗戦した。ルベン・アモリム率いるユナイテッドにとって勝負の1年になるとも考えられている今シーズンの開幕戦は13分のCKからの失点に泣き、黒星スタートとなったが、アーセナル相手に見せた試合は期待も持てるパフォーマンスだったと言えるだろう。特にユナイテッドで輝きを放ったのが、新加入のマテウス・クーニャとブライアン・エンベウモだ。最