ニューカッスルはアストン・ヴィラから24歳MFジェイコブ・ラムジーの獲得を発表した。ヴィラの生え抜きで昨シーズンは公式戦46試合に出場し、4ゴール7アシストを記録した同選手。その才能は以前から高く評価されていたが、選手自身はさらなる出場時間を望んでいると考えられており、最終的にニューカッスルへの移籍が決まった。ニューカッスルは今夏の移籍市場でなかなか思うように補強が進んでいなかったが、将来性のある逸材を確