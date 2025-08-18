ユネスコの無形文化遺産にも登録されている羽後町の西馬音内盆踊りが、16日に始まりました。お囃子が響き渡る中編み笠や頭巾をかぶった踊り手たちが幻想的な踊りを披露しました。毎年8月16日から18日までの3日間開かれる羽後町の西馬音内盆踊り。先祖の霊を慰めるとともに、五穀豊穣などを願う踊りとして約700年の歴史があるとされています。かがり火がたかれる中、編み笠や亡者を思わせる彦三頭巾を被った踊り手たちが、端縫いと