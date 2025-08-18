全国中学校体育大会＝全中の陸上競技が沖縄県で開かれていて、男子4×100メートルリレーで東北中学記録を樹立した秋田東が予選に登場し、全体2位のタイムで決勝進出を決めました。予選3組に登場した秋田東は第3レーン。一走はスタートダッシュに定評がある工藤。早くもリードします。2走の佐藤もぐんぐんスピードに乗り、アウトコースの選手を抜き去ります。3走はエースの阿部。