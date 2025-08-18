中学野球の全国大会が18日、佐賀県で開幕し、東北第3代表の横手南が初戦に臨みました。延長・タイブレークにもつれこむ接戦の末、サヨナラ勝ちで2回戦進出です。各地区で勝ち上がった25チームが頂点を争う中学野球の全国大会。全国大会初出場の横手南は、1回戦で、近畿第1代表大阪の山田と対戦しました。横手南は、2回ウラ相手のエラーで先制すると、さらにキャプテン高橋のレフト前へのタイムリーなどで2