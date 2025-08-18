ジェンダーレスモデルとして活動する井手上漠（22）が18日までに自身のインスタグラムを更新。タイの夜の街中で、妖艶なファッション姿を投稿した。自身のインスタグラムで「ギャル友と夏を実行しましたinタイ」と記した。そして柄の入った白のキャミソールトップスを着用した妖艶なファッション姿の写真を公開した。そして腰にはタトゥーらしきペイントもチラ見えしていた。ネットでは「とてもオシャレ」「可愛すぎ」「美