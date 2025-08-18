恐竜映画の金字塔『ジュラシック・パーク』シリーズと、その世界観を大きく広げた新機軸の『ジュラシック・ワールド』シリーズ。新たに公開された『ジュラシック・ワールド／復活の大地』は、そんな「ワールド・シリーズ」の世界の続きを仕切り直す超大作だ。 参考：『ジュラシック・ワールド』ギャレス・エドワーズ×デヴィッド・コープが語る“新章”への思い