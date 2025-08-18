週明け１８日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前週末比２２８円４２銭（０・５８％）高の３万９９０２円５２銭だった。２営業日連続で最高値を更新した。３３３銘柄のうち２１８銘柄（約６５％）が上昇した。先週末で一区切りした日本企業の４〜６月期決算発表で、トランプ米政権による高関税政策の業績への下押し影響が想定ほど大きくなかったことが、投資家心理を改善した。東証プラ