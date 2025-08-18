岐阜県高山市の北アルプス北穂高岳で、登山中に滑落して行方不明となっていた49歳の男性が遺体で発見されました。 遺体で発見されたのは、東京都練馬区の会社員、目崎健生さん49歳です。 目崎さんは、おととい午前、北穂高岳滝谷の標高2800メートル付近の岩場で登山仲間の男性と2人でロッククライミングをしていた際に、約50メートル滑落。岐阜県警の山岳警備隊員と民間の救助隊員がきのう午後0時30分ごろに目崎さん