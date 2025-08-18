阪神ＯＢ会長の掛布雅之氏が１８日、ＭＢＳ「よんチャンＴＶ」に出演し、２位・巨人に１３ゲーム差をつけて独走する阪神の２年ぶりリーグ優勝を断言した。掛布氏は「全く心配ありません。このゲームが大事だという試合もありません。タイガースの試合をやっていれば、ゴールテープは切れます。連敗するチームはあっても、連勝するチームはありません」と高らかに宣言した。阪神は２００８年に、最大１３ゲーム差をつけていた