１７日、哈斉高速鉄道上を走る「復興号」。（ドローンから、ハルビン＝新華社配信／原勇）【新華社ハルビン8月18日】中国黒竜江省の鉄道を管理・運営する中国鉄路ハルビン局集団は、国内最北の寒冷高地を走る高速鉄道、哈斉（ハルビン−チチハル）高速鉄道が17日で開業10周年を迎えたと発表した。10年間で累計8189万キロ余りを安全に運行し、乗客数は延べ1億人を突破した。１７日、哈斉高速鉄道上を走る「復興号」。（ドロー