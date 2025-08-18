沖縄の南にある熱帯低気圧が、今夜にも新たな「台風」に発達し、19日(火)に沖縄地方へ接近する見込みです。土砂災害や低い土地の浸水、川の増水や氾濫に警戒するとともに、強風や高波、落雷などにも注意が必要です。また、台風や太平洋高気圧周辺の暖かく湿った空気の影響で、向こう一週間も猛暑と雷雨を繰り返す所が多いでしょう。8月下旬に入ってからは、再び暑さのピークを迎える所がある見込みです。新たな「台風」が発生へ1