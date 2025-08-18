ことし5月、福岡県筑紫野市で小学生4人が車にはねられた事故についてです。事故に関係した2台の車を運転していた74歳と46歳の女性2人が、過失運転致傷の疑いで書類送検されました。過失運転致傷の疑いで18日、書類送検されたのは、いずれも筑紫野市に住む74歳の無職の女性と46歳の女性会社員です。警察によりますと、2人は筑紫野市の西鉄天神大牟田線の朝倉街道駅前の踏切の交差点付近で、それぞれ車を運転中に安全確認の義務を怠