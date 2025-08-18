JR高松駅16日 JR四国がお盆期間の鉄道の利用状況を発表しました。瀬戸内国際芸術祭などの影響で瀬戸大橋線は2024年を11％上回りました。 JR四国によりますと、8月8日～17日までの瀬戸大橋線の利用者数は約30万400人でした。2024年のお盆期間と比べて11％増加し、新型コロナの感染拡大前、2018年の92％まで戻りました。 予讃線、土讃線、高徳線は大雨などによる運休が相次いだものの、利用者数は合わせて約13