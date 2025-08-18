男子200メートルバタフライ決勝2連覇した水戸桜ノ牧・倉塚遼＝ひろしんビッグウェーブ全国高校総体（インターハイ）第25日は18日、広島市のひろしんビッグウェーブなどで行われ、競泳の男子200メートルバタフライは倉塚遼（茨城・水戸桜ノ牧）が1分56秒57で2連覇を果たした。男子200メートル自由形は安藤陽（大阪・四條畷学園）が1分48秒32で優勝し、400メートル自由形との2冠を達成した。女子は100メートル背泳ぎを笠原未咲