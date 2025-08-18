今年のお盆期間に新幹線などを利用した人は、JRグループ全体で去年を上回るおよそ1318万人で、中でも東海道新幹線は、去年を13％上回るおよそ409万人が利用しました。空の便の国内線は、全日空でおよそ180万人、日本航空でおよそ118万人が利用し、いずれも万博が開催されている関西方面の搭乗率が9割を超え好調でした。国際線も両社ともに去年から10％以上増加し、いずれもハワイ便が好調で、全日空では過去最高の利用者数でした。