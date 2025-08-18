マリナーズのカル・ローリー選手が現地時間17日に行われたメッツ戦で、47号本塁打を放ち本塁打ランキングで両リーグトップを独走しています。この一発で、2021年にロイヤルズのサルバドール・ペレス選手がマークした捕手における年間本塁打のメジャー記録「48」本にあと「1」本と迫りました。マリナーズは、今季125試合を消化し、残りは37試合。50本の大台到達にも期待がかかります。昨季50号を超えたのは、ヤンキースのアーロン・