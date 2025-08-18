¡Ö°Û¿§¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡×2¥·¥ç¥Ã¥È¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÅÄ¸¶Áí°ìÏ¯¤µ¤ó(91)¤¬½÷À­³Ø¸¦µæ¼Ô¤ÎÅÄÅèÍÛ»Ò¤µ¤ó(84)?Ì©Ãå?2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡Ö10Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¡Ø¤½¤³¤Þ¤Ç¸À¤Ã¤Æ°Ñ°÷²ñ¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤Þ¤·¤¿¡£ µ×¤·¤Ö¤ê¤ËÅÄÅèÍÛ»Ò¤µ¤ó¤Ë¤ª²ñ¤¤¤Ç¤­¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈX¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢¿ÆÌ©¤Ê2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£17Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¤½¤³¤Þ¤Ç¸À¤Ã¤Æ°Ñ°÷²ñNP¡×(ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó)¤Ç¶¦±é¤·¡¢µì¸ò¤ò²¹¤á¤¿¡£»÷¤Æ¤ë¡©·»Äï¤ß¤¿¤¤¤ÊÅÄ¸¶Áí°ìÏ¯¤µ¤ó(º¸)