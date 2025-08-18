静岡･焼津市で収穫時期を迎えたモモが全て盗まれる被害がありあした。その様子を防犯カメラがとらえていました。これはモモの木の前に設置された防犯カメラの映像です。7月、午後6時前まだ明るい時間帯に、モモを1つ、また1つともぎ取る人物。周りを気にする様子もなくわずか7秒間にモモを4つ盗んでいきました。（記者）「午後5時ごろに、あまり人が通らないこちらの道路に面したこの畑で桃が盗られてしまったということです」盗難