今年1月、JR長野駅前で男女3人が殺傷された事件で逮捕、送検された長野市西尾張部の無職、矢口雄資容疑者47歳が18日、殺人などの罪で起訴されました。検察は矢口容疑者の鑑定留置を行った結果、刑事責任能力が問えると判断しました。