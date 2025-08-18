漫才コンビ「Dr．ハインリッヒ」の幸（44）が18日、X（旧ツイッター）を更新。この日で閉館となるよしもと祗園花月への思いをつづった。「祗園花月大千秋楽満員御礼ありがとうございました！最後の出番は我々が祗園花月に初めて立った2012年THE MANZAI認定漫才として漫才サーキットに出た時のネタで締めくくらせてもらいましたとさ。」