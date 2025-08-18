Jリーグとサンリオが18日、「フェアプレーリボンプロジェクト」を共同で実施すると発表しました。9月3日から10月31日まで展開されるもので、テーマは「つながろう。サッカーが好きだから。」。(C)︎2025 SANRIO CO., LTD. 著作：（株）サンリオ （画像提供：Jリーグ）キービジュアルでは、人と人の気持ちを結ぶ“なかよしのしるし”であるハローキティのリボンに、全60クラブのカラーやエンブレムを取り入れたデザイン