県内は18日、村上市で一時激しい雨が降るなど下越を中心に雨脚が強まり、道路が冠水するなどの被害が出ました。県がまとめた18日午後1時現在の被害状況によりますと、新発田市で住宅65棟に被害が出ています。内訳は、床上浸水1棟、床下浸水64棟です。人的被害はありませんでした。県内では18日、下越を中心に雨脚が強まり、村上市では1時間に46.5ミリの激しい雨が降りました。新発田市ではアンダーパスが冠水し、東新町の道