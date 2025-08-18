今年のお盆期間に秋田新幹線を利用した人は約9万2,000人で、去年を3,000人ほど上回りました。JR秋田支社によりますと、今月8日金曜日から17日までの10日間に秋田新幹線を利用した人は、秋田に向かう下りが4万7,000人。東京に向かう上りが4万5,000人でした。上りの利用者は去年のお盆期間と同様ですが、下りの利用者が3,000人ほど増えていて全体の利用者を押し上げました。JR秋田支社は、最大9連休など長期休暇が取りやすい曜日配列