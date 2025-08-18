タレント・マツコ・デラックスが曜日レギュラーとして出演中の１８日放送のＴＯＫＹＯＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に出演。３週間ぶりの同番組登場となった。番組冒頭、レギュラーの株式トレーダー・若林史江さんと出演したマツコは、まず「申し訳ございません」と頭を下げると「もう、本当に仕事したくないです」とつぶやいた。マツコについては１１日放送の同番組でＭＣの垣花正が「マツコさんがお仕事で