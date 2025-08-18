環境省が福島市で開いた除染土県外処分に向けたパネルディスカッション＝18日午前東京電力福島第1原発事故に伴い福島県に残る除染土を巡り、環境省は18日、福島市でパネルディスカッションを開き、県外最終処分に向けた政府の取り組みを県民らに説明し理解を求めた。来場者からは「処分場所を早く探すべきだ」「全国にばらまくのはおかしい」などの声が上がった。県内外から34人が参加。環境省の中野哲哉参事官は、早期搬出を