元「ＫＡＴ―ＴＵＮ」の上田竜也（４１）が１８日、生バラエティー番組「ぽかぽか」（フジテレビ系）にゲスト出演。先輩アイドルグループ「嵐」の櫻井翔（４３）にメンタル的に救われた過去を告白した。今年３月のＫＡＴ―ＴＵＮ解散後、上田は先輩デュオ「ＤＯＭＯＴＯ」（旧ＫｉｎＫｉＫｉｄｓ）の堂本光一（４６）から連絡をもらったという。「もともと光一君の直属バック（ダンサー）でＫＡＴ―ＴＵＮってのができたんス