俳優の松平健が１８日、都内で舞台「大逆転！戦国武将誉賑（せんごくかーにばる）」（東京・明治座、９月２０日〜１０月１９日）の製作発表にコロッケ、久本雅美、檀れいと出席した。４人が出演し、２０２３年に上演した「大逆転！大江戸桜誉賑（おおえどかーにばる）」に続く大逆転シリーズ第２弾。松平が織田信長、コロッケが豊臣秀吉、久本がねね、檀がお濃を演じる。松平は「信長は最初に死んじゃう。その後は幽霊として活