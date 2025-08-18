タレントの中山秀征が１８日、東京・中央区「銀座鳩居堂」で「第二回中山秀征書道展」（８月１９〜３１日）へ向けた取材会を行った。今回のテーマは「智慧」。「カンヌ国際映画祭」作品展にて発表した「不敗」「無心」「禅」「笑門」など約２０作品の展示を予定している。タレントの書道展を開催したことはないという「銀座鳩居堂」での開催を受け、中山は「坪単価が一番高い場所。多くの先輩方も愛してきた鳩居堂」と喜びをか