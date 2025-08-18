「Golden」がビルボード1位Netflixで公開中のアニメ映画「KPOPガールズ！デーモン・ハンターズ」（英題：KPop Demon Hunters）の劇中歌「Golden」が米国で最も権威のあるビルボードのメインシングルチャート「HOT 100」で1位を獲得する快挙を達成した。すでに同曲は英国オフィシャルチャートでも1位を飾っており、米国と英国でトップになったことで世界的な人気を立証したかっこうだ。＊＊＊【写真】「鬼滅の刃」も「SPY×FAMI