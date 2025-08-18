歌手の氷川きよし（47）が18日、自身のインスタグラムを更新。人気タレントとの2ショット写真を披露した。氷川はストーリーズで「綾菜ちゃんとランチ」と、「ザ・ドリフターズ」加藤茶の妻でタレントの加藤綾菜とランチをしたことを報告。「楽しかったー！いつもありがとう！」とキャップを被った綾菜の写真を掲載した。続く投稿で新幹線の車内とみられる写真を披露。2人がピースサインをする姿に「一年前の夏懐かしいわ！