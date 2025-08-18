お盆の帰省ラッシュが本格的に始まり、混雑するJR東京駅の新幹線ホーム＝9日JR旅客6社は18日、お盆期間（8〜17日）に新幹線と在来線特急などの主要線区を利用した人数が、前年比8％増の1317万9千人だったと発表した。大雨に伴う運休や遅れが発生した区間もあったが、長い休みの期間中、帰省や旅行での利用が分散し、堅調に推移したとしている。各社によると、新幹線は増便した東海道が前年比13％増で、発煙トラブルや大雨の影