身体障害者らに交付される「駐車禁止除外指定車標章」を不正に使用したとして、警視庁本所署は１８日、自称格闘家で元大相撲幕内力士・照強（てるつよし）の鈴木翔輝容疑者（３０）（東京都墨田区立川）を偽造有印公文書行使容疑で逮捕した。発表によると、鈴木容疑者は昨年７月２１日夜、自宅近くの路上で、駐車中の乗用車内に偽造された標章１通を掲げた疑い。調べに、「取り締まりを免れるため、偽造された標章をカラーコピ