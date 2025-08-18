フジテレビをめぐる一連の問題で、大多亮元専務が女性アナウンサーらを同席させ、第三者委員会から不適切と認定された会合に、歌手の福山雅治さんが出席していたことを所属事務所が明らかにしました。第三者委員会は報告書で、大多氏が男性の有力番組出演者との会合に、女性アナウンサーや女性社員を同席させていたとした上で、参加者の中には、会話が「性的内容を含んだものだった」と述べた人が多数いて、「不快だった」と述べた