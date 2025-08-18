秋田朝日放送 酒酔い運転をしたうえ歩行者をはねて逃げた疑いで秋田市の男が逮捕されました。 警察によりますと、過失運転致傷などの疑いで逮捕されたのは秋田市の派遣社員船木秀友容疑者（５１）です。船木容疑者は１７日午前９時すぎ、アルコールの影響で正常な運転ができないおそれがある状態で軽乗用車を運転し、秋田市新屋勝平町の交差点を右折した際、横断歩道を渡っていた５０代の男性をはねましたが救護する