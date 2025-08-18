ユーロドル１．１６７１レベル、ポンドドル１．３５３１レベル、狭いレンジも下値広げる＝ロンドン為替 ロンドン序盤は、ドル買いが優勢。ユーロドルは1.1671レベル、ポンドドルは1.3531レベルなど狭いレンジながらも下値を広げてきている。ドル円は147.40台へと再び上昇している。 USD/JPY147.43EUR/USD1.1674GBP/USD1.3534