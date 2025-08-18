秋田朝日放送 秋田・羽後町の夏の風物詩「西馬音内盆踊り」は１８日が最終日です。 羽後町で毎年８月１６日から１８日までの３日間開かされる西馬音内盆踊りは、ユネスコ無形文化遺産にも登録されています。７００年以上の歴史があり、日本三大盆踊りの１つとなっています。 あでやかな端縫い衣装に編み笠姿、藍染の浴衣に亡者を思わせる彦三頭巾をかぶりかがり火を囲んでしなやかに踊る姿は妖艶で優雅です。 美しい踊り