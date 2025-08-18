通貨オプションボラティリティードル円１週間７％台に低下 USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK7.876.706.606.27 1MO9.067.227.386.80 3MO9.447.208.107.05 6MO9.487.198.477.25 9MO9.547.258.727.47 1YR9.607.308.957.65 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK7.077.176.95 1MO7.928.197.58 3MO8.748.537.76