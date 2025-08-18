元NMB48の“ゆななん”こと早川夢菜と、リアル姉妹ユニット「More Sisters」を組む姉の早川聖菜が、18日発売『週刊ヤングマガジン』38号の巻末グラビアに登場した。【別カット】美脚を披露した早川夢菜と早川聖菜2人は、昨年8月に“リアル姉妹”ユニットを結成しデビュー。公式サイトには「名前の通りもっと姉妹をテーマに歌、ライブ出演、YouTube等で活動していく」と意気込みがつづられている。今回、仲良し姉妹での初グラ