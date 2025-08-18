モデル・俳優の筧美和子（31）が18日、自身のインスタグラムを更新。美肌輝くコーデでフランスを満喫する姿を公開した。【写真】「すごく幸せそうな顔」大胆に“美背中”を出しフランス満喫する筧美和子フランスのニース、エズ、モナコへ訪れたことを明かした筧は、美脚が際立つミニ丈のボトムスに美背中を大胆に見せたスタイリングでフランスの街中を歩く姿や、砂利浜での水着ショットなど、複数枚の写真でバカンスを満喫する