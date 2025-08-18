JRグループは18日、2025年度お盆期間（8月8日〜17日）の利用状況を発表しました。JR旅客6社（調査区間46区間）の利用者数は合計で1317万9千人となり、前年の1223万6千人を上回りました（前年比108％）。JR東日本、E8系新幹線故障で一部運休もJR東日本の新幹線・在来線利用状況は474万9千人で、前年比107％となりました。6月17日に発生したE8系新幹線の車両故障の影響で、一部の臨時列車で運休が発生し、東北地方を中心に大雨の影響