自らの手で道を切り開き、まさにリアルタイムで国内外で快進撃を続けているその雄姿を心から誇りに思う──。当代V系メタルシーンの最右翼であり、世界を股にかけて活躍する精鋭、JILUKAがいま絶対的に注目すべきバンドであることは間違いない。2015年の本格始動から10年。先達のエッセンスを継承しながらも同じ位置にとどまることを良しとせず、作品ごとに進化を重ねていった彼ら。そして、より高みを目指すため、2022年に独自の