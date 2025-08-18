【「写らナイんです」5巻】 8月18日発売 価格：594円 第5巻書影 【拡大画像へ】 小学館は、コノシマルカ氏のオカルトラブコメディ「写らナイんです」の5巻を8月18日に発売した。価格は594円。 本作は、視えてはいけないものを引き寄せてしまう、超霊媒体質の黒桐まことと、オカルト部に情熱を傾ける橘みちるが巻きおこすホラー青春劇。第5巻では、オカルト部が鬼亡